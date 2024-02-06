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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سينما زاوية تعرض فيلم Dune: Part Two

صدى البلد

 تستعد سينما زاوية في وسط البلد، لعرض الجزء الأول من فيلم «Dune: Part Two» على شاشتها بعنوان «Dune: Part One» ابتداءً من الأربعاء المقبل 7 فبراير، وذلك لفترة محدودة قبل إطلاق الجزء الثاني المنتظر من الفيلم.

 

«Dune: Part One» من إخراج دينيس فيلنوف، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم تيموثي تشالاميت، وريبيكا فيرجسون، وأوسكار إسحاق، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا، وستيفن ماكينلي هندرسون، وزندايا، وجيسون موموا، وخافيير بارديم، وديفيد داستمالشيان، وحصل الفيلم على 6 جوائز أوسكار في عام 2022.

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الفيلم مقتبس من رواية عام 1965 التي تحمل نفس الاسم للكاتب فرانك هربرت، ويدور حول قصة ابن من عائلة نبيلة يجد نفسه مطالبًا بالانتقام لوفاة والده من جانب، وحماية كوكبه من قوى الشر التي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكملها من جانب آخر.

 

يطرح فيلم «Dune: Part Two» في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول مارس المقبل، ويشهد الجزء الجديد انضمام عدد من الممثلين إلى فريق العمل من بينهم أوستن بتلر، فلورنس بوغ، كريستوفر والكن، وليا سيدو.

 

من المقرر طرح الفيلم في السينمات بتاريخ 20 أكتوبر 2023، ولكن تم تأجيله إلى 17 نوفمبر 2023، قبل المضي قدمًا لمدة أسبوعين حتى 3 نوفمبر 2023 للتكيف مع التغييرات في جداول الإصدار من الإصدارات الأخرى، ولكن تم تأجيل إصداره بعد ذلك لأكثر من أربعة أشهر حتى 15 مارس 2024 بسبب النزاعات العمالية في هوليوود، وبعد حل الضربات، تم تقديم مدة عرض الفيلم لمدة أسبوعين ليكون في 1 مارس 2024.

 

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