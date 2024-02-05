خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، حلقة خاصة مع الفنانة ساندي، للحديث عن بدايتها الفنية وحياتها.
وتحدثت عن مشاركتها في فيلم "تاج" مع الفنان تامر حسني، قائلة: تامر إنسان جدع جدا وبيحب الخير للي قدامه"، متابعة:" كنت متوترة ولكن تامر كان داعم ومحفز لكل فريق العمل".
واسترسل:" تامر حسني لديه ثبات انفعالي غير طبيعي"، متابعة: أغنية “الرعشة” صادف نزولها في نفس توقيت فيلم تاج".
ونوهت بأن فيلم خطة جيمي من إنتاجها، متابعة:"كان تحدى وصعب أن يتحمل منتج تكاليف انتاج الفيلم وكانت تجربة صعبة".
المطربة ساندي تكشف عن كواليس فيلم "تاج" مع الفنان تامر حسني
خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، حلقة خاصة مع الفنانة ساندي، للحديث عن بدايتها الفنية وحياتها.