أعشق التاريخ.. المطربة ساندي: غير راضية عن أول ألبوم قدمته

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، حلقة خاصة مع الفنانة ساندي، للحديث عن بدايتها الفنية وحياتها.

وقالت "ساندي": إنها درست في مجال السياحة والفنادق، متابعة: كنت متفوقة فى دراستي لحبي الشديد للتاريخ، مشروع تخرجي كان عن مقبرة توت عنخ أمون".

وأضافت :" بدايتي الفنية كانت من خلال ألبوم "كل ما أقرب"، ولكني لم أكن سعيدة وراضية عنه"، متابعة:" الألبوم لم يكن من إنتاجي".

واسترسلت: قدمت أغنية حصل خير وحققت نجاحا كبيرا، وأعشق سعاد حسنى كفنانة استعراضية ممثلة ومغنية، وأيضا شريهان ومن الأصوات الطربية نجاة وفايزة أحمد وفيروز".





