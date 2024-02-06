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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

صدى البلد

أطلق الفنان أبو أجدد أعماله الغنائية "سستمها" بشكل فيديو كليب مصور، يعد الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم".

 


ويشهد الفيلم ظهورا خاصا لأبو مع زوجته  نهال لهيطة، في أول مشاركة سينمائية لهما مع تقديمه الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل اسم "سستمها"، ويتغنى فيها بكلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام اميل.

 


ويضع أبو لمسته الخاصة في أحداث الفيلم بظهور استثنائي رفقة زوجته نهال في مشهد الفرح الختامي للفيلم والذي ظهرت مقتطفات منه خلال الكليب الرسمي لأغنية الفيلم.


ويقدم فيلم "السيستم" جرعة كوميدية مركزة، وتدور أحداثه حول حكاية رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء،  ويجمع الفيلم في بطولته نخبة من نجوم السينما والدراما بمشاركة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وبسنت شوقي، بجانب كل من نسرين طافش ومحمد علي رزق وميس حمدان. والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

السيستم احمد الفيشاوي السينما والدراما العلاقات العاطفية بسنت شوقي محمد علي رزق

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