زعلانة ليه؟.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو جديد يقلق الجمهور| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدا لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام وظهرت فيه وهي تبكي باستخدام أحد فلاتر التطبيق الإلكتروني ما تسبب في حالة من القلق لمن حولها.

مزحت ياسمين عبد العزيز باستخدام الفلتر الذي يظهرها كأنها تبكي في الوقت الذي اعتقد فيه المحيطين بها بأنها تبكي بشكل حقيقي في كواليس تصوير إحدى الحملات الدعائية.

علق الفنان أحمد العوضي على زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى خلال مداخلة هاتفية على مع الاعلامي شريف عامر وقال إن علاقته بياسمين خاصة جدا حتى بعد الانفصال وأنها معروف عنها الجدعنة وأنها أول من زارته بالمستشفى.

أكد الكاتب الصحفي خالد فرج، “أول مرة أشوف في حياتي الناس زعلانة بطريقة مثلما حدث مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز”، حتى أنه بعد تعرض العوضي لوعكة صحية، يتم علاجه الآن في نفس المستشفى التي كانت تعالج بها ياسمين عبد العزيز".

وقال خالد فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، ان "الفنانة ياسمين عبد العزيز علاقتها جيدة بالعوضي بعد الإنفصال ولو كان فيه خلاف مكانتش هتروحله المستشفى متمنيا أن يعود الثنائي لبعضهما"

وتابع الكاتب الصحفي خالد فرج، أن موسم رمضان القادم سيكون مميزا ومبشرا، ولكن سيكون هناك غيابات لعدد من النجوم، على رأسهم “ ياسمين عبد العزيز وعمرو سعد ويوسف الشريف”.