سلامة الغذاء: استمرار أعمال التفتيش والرقابة والإفراج الجمركي بكفاءة رغم تطبيق العمل عن بُعد

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرار الهيئة في أداء مهامها الرقابية بكامل كفاءتها، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي.

وأوضح الهوبي أن منظومة العمل داخل الهيئة تضمن استمرار تقديم الخدمات دون أي تأثر، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ أعمال التفتيش على المنشآت الغذائية، إلى جانب الفحص والرقابة على الرسائل الغذائية الواردة والصادرة، مع الالتزام الكامل بسرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالإفراج الجمركي بما يدعم انسيابية حركة تداول السلع بالموانئ.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، مع استمرار التواصل والتنسيق مع مجتمع الأعمال على مدار أيام الأسبوع، بما يضمن الحفاظ على معدلات زمن الإفراج وعدم تأثر حركة الصادرات والواردات الغذائية.

وشدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التزام الهيئة بتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة، بما يحقق التوازن بين استدامة العمل والحفاظ على الموارد، مع الاستمرار في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات، مؤكدًا مواصلة الهيئة أداء دورها الرقابي لضمان سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.