اقتصاد

إبراهيم البشاري : زيادة إنتاجية الفراولة بنسبة تتراوح بين 30% و40%

ولاء عبد الكريم

صرح إبراهيم البشاري نائب شعبة الإستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بأن اسواق بيع الفراولة تشهد زيادة كبيرة في الإنتاج السنوي خلال الموسم الحالى بسبب التوسع فى الزراعة، وزيادة الإنتاجية، ما دفع الأسعار للهبوط، لافتا إلي 
أن إنتاج الفراولة ارتفع خلال الموسم الحالى بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مدفوعاً بالتوسع فى الزراعة ودخول أصناف مبكرة.

أضاف ابراهيم البشاري، إن السوق يشهد وفرة كبيرة فى المعروض نتيجة زيادة الإنتاج واتساع الرقعة الزراعية، ما انعكس على تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

وأوضح « البشاري»، أن أسعار الفراولة فى سوق العبور تتراوح حالياً بين 10 و15 جنيهاً للكيلو جملة، لتصل إلى المستهلك بحوالى 20 جنيهاً، مؤكداً أن السوق يعمل وفق آليات العرض والطلب دون تدخلات سعرية.

وأشار ابراهيم البشاري  إلى أن انخفاض اسعار محصول الفراولة  يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: زيادة الإنتاج، واتساع المساحات المزروعة، وارتفاع الكميات المعروضة.


وأضاف أن السوق مرشح لتحسن تدريجى فى الطلب، سواء محلياً أو تصديرياً، مع تقدم الموسم، خاصة فى ظل الطبيعة الموسمية للصادرات التى تبلغ ذروتها خلال أواخر ديسمبر بالتزامن مع أعياد نهاية العام فى أوروبا.

وأوضح أن الصادرات تخضع لاشتراطات جودة دقيقة، تشمل حجم الثمار، ونسب متبقيات المبيدات، ودرجة التلوين، ما يخلق تمايزاً بين المنتج الموجه للتصدير ونظيره فى السوق المحلى.

