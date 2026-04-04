طرح 414 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعًا في 11 محافظة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وذلك بنظامي التمليك أو الإيجار وفقًا لكراسة الشروط، في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأوضحت أن التقدم للحصول على الوحدات الصناعية سيكون إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg⁠ خلال الفترة من 5 وحتى 19 أبريل 2026، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

ولفتت إلى أن الوحدات المطروحة تتوزع على عدد من المجمعات الصناعية تشمل بياض العرب ببني سويف، وغرب جرجا بسوهاج، وهو بقنا، وعرب العوامر بأسيوط، والمطاهرة بالمنيا، ومرغم 2 بالإسكندرية، والبغدادي بالأقصر، والمجمع المعدني والخرساني بالفيوم، والجنينة والشباك بأسوان، والسادات بالمنوفية، والمحلة الكبرى بالغربية.

وأضافت أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترًا مربعًا وحتى 792 مترًا مربعًا، بما يوفر فرصًا كبيرة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصانع جاهزة للتشغيل الفوري.

وأشارت إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود.

وأكدت رئيس الهيئة أن الطرح الجديد يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والإجرائية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتسويقي.

وشددت على أن دعم الصناعات الصغيرة يمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق تنمية صناعية متوازنة وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد المحلية.