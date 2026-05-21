توفير دراجات نارية.. القبض على نصاب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير دراجات نارية ومركبات تروسيكل بأسعار مغرية "على خلاف الحقيقة" لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (4) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.