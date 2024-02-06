هلوسة وبكاء.. السورية شكران مرتجي تروى تفاصيل زلزال سوريا في الذكرى الأولى

كشفت شكران مرتجى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تفاصيل ما جرى معها في الزلزال سوريا وتركيا المدمر الذي أدى لوقوع مئات الضحايا والمصابين وتهدم الأبنية في مشهد مروع عاشته العديد من المدن السورية.

وقالت شكران مرتجى في تعليقها: "بعمري ما بنسى هاد اليوم كنت مسافرة ورجعت مريضة كتير مابعرف شبني بس قلت بدي ارجع بهي الليلة خلص وصلت عالتسعة وصلت عالبيت حرارتي أربعين من عادتي بفضي شنتايتي فوراً فضيتها وحقيقي موقادرة وقف فتت بدي نام بس عم هلوس وسعلة فظيعة".

وأضافت شكران مرتجى: "نمت فكرت انه في حدا بتختي عم ياخده يمين وشمال فقت وركضت عالباب مالي بوعيي فتحت طلعت جارتي قالتلي يلا ننزل لتحت زلزال صرت أبكي وقلها ما بدي بموت ببيتي.

وتابعت:" صار الزلزال يمكن ماصاب بيتي ماصابني شخصياً ولكن صاب وطني وأهلي يعني أنا تعلمت كتير بهداك الوقت حبيت انه صرنا ايد وحدة وقلب واحد تعرفت ع كتير عالم وناس وتعبت كتير وتعبنا كلنا الزلزال متل الحرب صاب كل القلوب وكل الناس كان الشعرة التي قصمت صبرنا ولكنها مدتنا بصبر جديد وأعتقد طريقة مختلفة بفهم الحياة تفاصيل كثيرة تمخضت في حياتي بعد الزلزال أعتقد أنها تحتاج لصفحات".