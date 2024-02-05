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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طالبوا أمريكا بوقف العدوان على غزة

توزيع جوائز «الجرامي» بلوس أنجلوس.. احتجاجات ضد إسرائيل هدّدت الحفل بالإلغاء.. واعتراضات من زوج «بيونسيه» لهذا السبب

صورة من الاحتجاجات
صورة من الاحتجاجات

شهد حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66 والذي أقيم مساء أمس الأحد علي مسرح  كربيتو أرينا بلوس أنجلوس العديد من اللقطات المثيرة للجدل والتي كادت تتسبب في إلغاء الحفل ومنها الاحتجاجات التي نظّمها الجمهور أمام الباب الرئيسي للحفل.

 

وندَّدت هذه الاحتجاجات بالاعتداءات التى تقوم بها إسرائيل علي الشعب الفلسطيني بقطاع غزة مُطالبين أمريكا بوقف هذا العدوان.

 

وتسبّبت هذه الاحتجاجات في توقف الحفل لفترة بسبب صعوبة وصول الضيوف إلي مقر الحفل حتي استطاعت الشرطة الأمريكية السيطرة علي الموقف وفتح طريق الدخول مرة أخرى. 

 

كما شهد الحفل أيضًا القبض علي المطرب الأجنبي كيلر مايك بعد حصوله علي ثلاث جوائز دفعة واحدة.

 

ووثق لحظة القبض علي كيلر مايك صحفي متواجد بالحفل ونشر فيديو للحظة اعتقاله مؤكدًا أن القبض على كيلر ليس له علاقة بما حدث في الحفل وإنما بسبب جنحة قديمة عليه.

 

اعتراض جاي زي 

 

وأيضًا من اللقطات التي شهدها حفل الجرامي الـ66 اعتراض جاي زي زوج بيونسية علي إدارة الحفل بسبب عدم حصول زوجته بيونسية علي جائزة أفضل ألبوم.

 

جوائز الحفل 

وشهد الحفل العديد من الجوائز حيث حصلت المطربة تايلور سويفت علي جائزة أفضل ألبوم لعام 2023 فيما أكدت تايلور أثناء استلام جائزتها علي طرحها لألبومها الجديد يوم 19 من شهر ابريل القادم

 

فبما حصلت المطربة فيكتوريا مونيه علي جائزة أفضل فنانة  صاعدة.

 

فيما حصلت أيضا المطربة بيلي إيليش علي جائزة  أغنية العام لعام 2023  وجاي زي يحصد جائزة dr. Dre علي إرث 30 عامًا.

حفل توزيع جوائز الجرامي جوائز الجرامي كيلر مايك

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