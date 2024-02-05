احتجاجات أمام مقر حفل الجرامي في لوس أنجلوس بسبب العدوان الغاشم على غزة

توقف حفل توزيع جوائز الجرامي لبضع دقائق بسبب تجمهر الجمهور أمام مقر الحفل في لوس أنجلوس للتنديد بما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الأشهر في عالم الموسيقي "الجرامي"، كان مهددًا بالإلغاء بسبب تعذر وصول الكثير من المشاركين بالحفل بسبب تلك الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وسرعان ما تم نشر لقطات من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، وتمت مشاركتها مع هاشتاج #ShutItDown4Palestine.

وبعد توقف الحفل استطاعت الشرطة تهدئة الوضع أمام الحفل مع فرض سيطرة تامة وتسهيل عملية دخول جميع المشاركين في الحفل.