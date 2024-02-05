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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«أنغام» تكشف تفاصيل جديدة في مشوارها الفني مع «أحلام».. الأسبوع المقبل

أنغام
أنغام

 

تستعد المطربة أحلام لاستضافة الفنانة المصرية أنغام فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد “أحلام ألف ليلة وليلة”، والمذاع عبر فضائية أبو ظبي.

 

وتتحدث أنغام خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها التى تطرق لها لأول مرة، بالإضافة إلى الصعوبات التى واجهتها فى بداية مشوارها الغنائي.

وتقدم أنغام خلال الحلقة العديد من الأغنيات اللايف كما تشاركها أحلام فى تقديم بعض الأغنيات باللهجة الخليجية.

 

فكرة برنامج أحلام ألف ليلة وليلة 

وتدور فكرة البرنامج حول استضافه النجوم والحديث معهم عن تفاصيل مشوارهم الفني منذ بدايتهم والصعوبات التى واجهوها إلى أن أصبحوا أحد أهم نجوم هذا الجيل.



 



وتستعد الفنانة أحلام لإحياء حفلها الغنائي الضخم والذى يحمل اسم السيدة الأولى أو Queen Of Chess. بالمملكة العربية السعودية ، وذلك 9 من فبراير الجاري . 

ويبلغ سعر تذاكر الحفل كا بين 350 ريالا و 550 ريالا و800 ريال و1800 ريال  و2500  ريال .

 

سرقة أحلام

 

وكانت المطربة أحلام قد نفت منذ أيام ما تم تداوله حول سرقة منزلها بباريس من خلال منشور على موقع التدوينات القصيرة أكس.
 

وكتبت أحلام: "أحلام سرقة شنطتها؟، يعني يقصدوني أنا؟، أنا اصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطة ابيها حتى لو حلوين ميه ألف يورو اسوي فيها شوبينغ في سويسرا، شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا أهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

أنغام أحلام ألف ليلة وليلة الفنانة المصرية أنغام المطربة أحلام

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