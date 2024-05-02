مصدر بـ الوطنية للإعلام يكشف تفاصيل سقوط موظف من مبنى ماسبيرو

صرح مصدر مسئول بالرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، بأنه في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم الخميس وقع حادث سقوط لأحد الزملاء نتيجة اختلال توازنه، وعلى الفور تم استدعاء طوارئ الرعاية الطبية بالمبنى وتم دخول سيارة الاسعاف لمكان سقوط الزميل وإجراء الاسعافات الأولية له ونقله على الفور الى أحد المستشفيات المتعاقد معها وهو متواجد بالعناية المركزة لتلقي العلاج.

وردا على ما ذكره أحد المواقع الصحفية فإن الزميل لم يكن متواجدا اليوم بالرعاية الطبية وأن ما حدث كان بعد وصوله للعمل مباشرة وليس لديه أي مشكلة مع الرعاية الطبية، بل على العكس يتلقى الرعاية الطبية الكاملة حيث تم اجراء عملية جراحة قلب مفتوح له لتغيير الشرايين التاجية.

وأكد المصدر ان ما يتداول من تكهنات حول سبب سقوط الزميل هو امر غير صحيح ويتسبب في ضرر نفسي له و لأسرته، ونهيب بمواقع التواصل الاجتماعي عدم التكهن بمعلومات استباقية غير دقيقة لا يمكن وصفها إلا أنها متربصة ومغرضة ونترك الأمر للجهات الطبية التى ستصدر تقريرها الطبي حول هذا الأمر .