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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى رحيل مجدي وهبة.. فكر في السفر بعد يأسه من الفن

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان مجدى وهبة، والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

 اسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد محافظة بني سويف، و قالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانون حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

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 قال الفنان مجدي وهبة في لقاء مع الإعلامي حازم الشناوي، إنه يتمنى تقديم عمل يعبر عن تضحيات وعظمة الأم في أي مكان، لأنه مدين بالفضل لوالدته بعد وفاة والده وحنانها عليه منذ كان بعمر 40 يومًا.

تزوج ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال، و اختاره المخرج والممثل نور الدمرداش بعد أن اكتشفه ليؤدي بطولة مسلسل "البقية تأتي"، وقالت ابنته إنه من كبار مشجعي النادي الأهلي، وهذا كان سبب مناكشات المخرج نور الدمرادش؛ إذ كان الدمرداش من كبار مشجعي الزمالك.

 كان يفكر في السفر إلى الخارج ليعمل مدرسًا بعد يأسه من العثور على فرصة في مجال التمثيل بعد تخرجه، وكان يمارس رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة.

أحمد زكي السينما المصرية الفنان محمود عبدالعزيز الفنان مجدي وهبة الفنان أحمد زكي

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