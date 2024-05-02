70 صورة من عقد قران ابنة مصطفى كامل

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحمادة أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

من ناحية أخرى تم تكريم الفنان مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد والفنان وليد توفيق، وبحضور أيضًا عدد من وسائل الإعلام اللبنانية.

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كتب كتاب ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية