الأرصاد العمانية تحذر من أمطار الغد

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان عبر بيانها رقم (2) من غزارة الأمطار المتوقعة لهذه الليلة وصباح يوم الجمعة.



وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية: "نظراً لغزارة الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد المتوقع هطولها خلال الليلة وحتى صباح يوم غد الجمعة على محافظات ظفار والوسطى والداخلية وجنوب الشرقية مع كميات أمطار تتراوح من 15-50 ملم تؤدي لجريان الشعاب وبعض والأودية، وهطول أمطار متفرقة على محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وشمال الشرقية.

ودعت هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

ووفق البيان؛ فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة تتراوح بين (15) – 50ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية؛ رهبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 – 40 عقدة 28 – 73 كم/ساعة)؛ وارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويتراوح بين (2 – 3 متر). وانخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار الرعدية.