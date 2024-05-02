عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمال شعبان: 7 أسباب للشعور بالإرهاق الدائم

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بفيسبوك منشور عن الإحساس بالإرهاق. 

وقال شعبان: “ايه اللي يخلي الوحد حاسس إنه مرهق دائما ومجهد دائما ويصحو من النوم مصدع ومش قادر يقوم من السريروالمجهود متراجع”.

جواب:

٧ أسباب كامنة للإرهاق المزمن
𝘊𝘩𝘳𝘰𝘯𝘪𝘤  𝘍𝘢𝘵𝘪𝘨𝘶𝘦 𝘚𝘺𝘯𝘥𝘳𝘰𝘮𝘦

١-الوجبات السريعة 𝘧𝘢𝘴𝘵 𝘧𝘰𝘰𝘥

٢-نقص بعض الأغذية 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘶𝘵𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘴

٣-نقص أوميجا ٣ 𝘰𝘮𝘦𝘨𝘢 3 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘺

٤-نقص ڤيتامين دال 𝘝𝘪𝘵 𝘋 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘺

٥-حياة الخمول وعدم ممارسة الرياضة حتي المشي

٦-اضطرابات النوم 𝘗𝘰𝘰𝘳 𝘚𝘭𝘦𝘦𝘱
طبعا لازم نعمل تحليل للغدة الرقية وصورة الدم الكاملة 
لاستبعاد خمول الغدة الدرقية  والأنيميا

٧-الضغوط العصبية 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴
وطبعا الزعل بيقلل المناعة واللياقة وممكن ينشط العصب العاشر الحائر ويهبط الضغط ويسبب الإرهاق

 

أسباب كامنة للإرهاق المزمن استشارى امراض القلب الإرهاق الدائم اضطرابات النوم الضغوط العصبية خمول الغدة الدرقية دكتور جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

صدمة لمحمد صلاح في قائمة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تصدرت تريند السوشيال ميديا.. شاهد إطلالات دينا الشربيني في آخر ظهور لها

سعر صادم.. فستان لقاء الخميسي الوردي يثير السوشيال ميديا |شاهد

اهتم بتناولها .. وجبات خفيفة تزيد من إنتاجية العمل

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

مات في حصة الألعاب.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن وفاة طالب المحلة

راقصة ورسائل مثيرة.. تفاصيل ليلة حناء لـ إعلامية تثير السوشيال ميديا |شاهد

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

ترشيحاتنا

بن غفير يحث نتنياهو على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

مصطفى بكري: أهالي سيناء دفعوا ضريبة محاربة الإرهاب

مصطفى بكري : صفقة وشيكة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

يستهدف الشباب وهذا موعد إطلاقه| ما أول بنك رقمي في مصر؟ تفاصيل

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: 7 أسباب للشعور بالإرهاق الدائم

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

فيديو

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ