جمال شعبان: 7 أسباب للشعور بالإرهاق الدائم

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بفيسبوك منشور عن الإحساس بالإرهاق.
وقال شعبان: “ايه اللي يخلي الوحد حاسس إنه مرهق دائما ومجهد دائما ويصحو من النوم مصدع ومش قادر يقوم من السريروالمجهود متراجع”.
جواب:
٧ أسباب كامنة للإرهاق المزمن
𝘊𝘩𝘳𝘰𝘯𝘪𝘤 𝘍𝘢𝘵𝘪𝘨𝘶𝘦 𝘚𝘺𝘯𝘥𝘳𝘰𝘮𝘦
١-الوجبات السريعة 𝘧𝘢𝘴𝘵 𝘧𝘰𝘰𝘥
٢-نقص بعض الأغذية 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘶𝘵𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘴
٣-نقص أوميجا ٣ 𝘰𝘮𝘦𝘨𝘢 3 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘺
٤-نقص ڤيتامين دال 𝘝𝘪𝘵 𝘋 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘺
٥-حياة الخمول وعدم ممارسة الرياضة حتي المشي
٦-اضطرابات النوم 𝘗𝘰𝘰𝘳 𝘚𝘭𝘦𝘦𝘱
طبعا لازم نعمل تحليل للغدة الرقية وصورة الدم الكاملة
لاستبعاد خمول الغدة الدرقية والأنيميا
٧-الضغوط العصبية 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴
وطبعا الزعل بيقلل المناعة واللياقة وممكن ينشط العصب العاشر الحائر ويهبط الضغط ويسبب الإرهاق