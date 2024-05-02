جمال شعبان: 7 أسباب للشعور بالإرهاق الدائم

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بفيسبوك منشور عن الإحساس بالإرهاق.

وقال شعبان: “ايه اللي يخلي الوحد حاسس إنه مرهق دائما ومجهد دائما ويصحو من النوم مصدع ومش قادر يقوم من السريروالمجهود متراجع”.

جواب:

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٧ أسباب كامنة للإرهاق المزمن

𝘊𝘩𝘳𝘰𝘯𝘪𝘤 𝘍𝘢𝘵𝘪𝘨𝘶𝘦 𝘚𝘺𝘯𝘥𝘳𝘰𝘮𝘦

١-الوجبات السريعة 𝘧𝘢𝘴𝘵 𝘧𝘰𝘰𝘥

٢-نقص بعض الأغذية 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘶𝘵𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘴

٣-نقص أوميجا ٣ 𝘰𝘮𝘦𝘨𝘢 3 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘺

٤-نقص ڤيتامين دال 𝘝𝘪𝘵 𝘋 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘺

٥-حياة الخمول وعدم ممارسة الرياضة حتي المشي

٦-اضطرابات النوم 𝘗𝘰𝘰𝘳 𝘚𝘭𝘦𝘦𝘱

طبعا لازم نعمل تحليل للغدة الرقية وصورة الدم الكاملة

لاستبعاد خمول الغدة الدرقية والأنيميا

٧-الضغوط العصبية 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴

وطبعا الزعل بيقلل المناعة واللياقة وممكن ينشط العصب العاشر الحائر ويهبط الضغط ويسبب الإرهاق