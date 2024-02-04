عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى رحيل نادية لطفي.. كواليس زيجاتها وسر اهتمامها بالرسم

نادية لطفي
نادية لطفي

تحل اليوم، ذكرى رحيل الفنانة نادية لطفى التى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى أذهان المشاهد العربى. 

زيجات نادية لطفى. 

وتعد الفنانة نادية لطفى كتابا مفتوحا للجميع، حيث يعلم الكثير من محبيها وعشاقها أن اسمها الحقيقى بولا محمد شفيق، وأنها تزوجت ثلاث مرات، حيث كان الزواج الأول وهي في سن صغيرة، لأن والدها ذو طبع صعيدي، طالما قيد حريتها، ورفض وقوفها على خشبة المسرح، لرؤيته أن المسرح "تضييع لوقت المذاكرة"، وهو ما دفعها للموافقة على الزواج من "عادل البشرى"، ولكن زواجهما لم يستمر طويلًا بسبب هجرته إلى أستراليا، وهو ما تسبب في فجوة عاطفية بينهما، فطلبت الانفصال عنه، واحتفظت بابنها منه، وتفرغت لتربيته.

وكانت الزيجة الثانية للفنانة نادية لطفى من المهندس إبراهيم صادق، الذي تعرفت عليه بعد انفصالها عن زوجها الأول، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات في هدوء، علمًا بأنها لم تُنجب منه وفقًا لرغبته.

وليد توفيق يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم على طريقته الخاصة |شاهد

فى ذكرى وفاة كوكب الشرق|حفيدة أم كلثوم تكشف أسرار جدتها

أما الزيجة الثالثة للفنانة نادية لطفى، فكان شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال، تعرفت عليه بمحض الصدفة، خلال تصويرها فيلم "سانت كاترين"، وهو الوقت الذي كان يستعد خلاله محمد صبري لتصوير فيلم له، فجمعهما مكان واحد.

مطبخ نادية لطفى

استضافت الفنانة ميرفت أمين، النجمة نادية لطفى ببرنامج “سينما القاهرة”، المذاع على “ماسبيرو زمان”، لتروى عن علاقتها بابنها أحمد ومدى تعلقها بأشكال الفنون المختلفة.

وقالت الفنانة نادية لطفى، إنها تهتم بالرسومات واللوحات جداً وتحرص على تعليقها فى منزلها، لافتة إلى أنها تقدر اللوحات المصرية التشكيلية.

وأضافت "لطفى"، أنها تسعى إلى أن تكون ملمة بكل أنواع الفنون.

وأشارت نادية لطفى، إلى أنها كلما اطلعت على أشكال الفنون المختلفة كلما زادت ثقافتها ومعرفتها للنواحي المتنوعة من الأدب والعلوم، وغيرها من المجالات المفيدة.

وأوضحت أن ابنها أحمد يدرس فى أمريكا، نظراً لاستقرار أهلها هناك، مؤكدة: "أنا ست بيت وبحب أعمال المطبخ".

الفنانة نادية لطفى انفصالها عن زوجها بولا محمد شفيق ذكرى رحيل الفنانة نادية لطفى ذكرى رحيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

بيان عاجل من الحوثيين بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

أخبار الفن| تعليق مثير من محمود حميدة.. حقيقة إيقاف مسلسل محمد إمام

طارق صبري يعلق على جائزة أفضل ممثل من وزارة الثقافة

أحمد سعد يحيي حفل القرية العالمية بمدينة دبي

زواج المخرج عمر عبد العزيز من أماني صفوت

وأجمل وأطيب يوما.. مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم

منى زكي تشارك أجواء عرض فيلم الرحلة 404

إيرادات فيلم الحريفة تتخطى 40 مليون جنيه

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم.. الوراك بـ 100 والأجنحة بـ 60 جنيه

تلف المنقولات.. مفاجأة سعيدة للرجال المطلقين

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

تخلصت من عم زوجها بحجر.. السجن 15 سنة لربة منزل

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة| كيف ذلك؟

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

«نيوتن غزة».. طفل فلسطيني ينجح باختراع يُضيء الخيام|ماذا فعل؟

علماء يثيرون الجدل باكتشاف كائنات غامضة في أعماق المحيط الهادي.. ما القصة؟

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ