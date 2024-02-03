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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وليد توفيق يحيي ذكرى وفاة أم كلثوم على طريقته الخاصة |شاهد

وليد توفيق
وليد توفيق

نشر الفنان وليد توفيق فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يغني أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم وذلك لإحياء الذكرى التاسعة والأربعين لوفاتها.

وكتب وليد توفيق على الفيديو ، معلقًا: “في الذكرى التاسعة والأربعين لرحيل السيدة أم كلثوم حبيت أشارك أغنية ألف ليلة وليلة والحب كله بصوتي .. من أكتر الأغنيات اللي بحبها لكوكب الشرق من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي”.

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وأحيا الميجا ستار وليد توفيق خلال الأيام الماضية ، حفلا غنائيًا ضخما ضمن إحتفالات العام الجديد المستمرة داخل فنادق القاهرة لأبناء الجاليات العربية من مختلف الأعمار.

وحرص الفنان الكبير وليد توفيق على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال واعرب عن سعادته بوجوده معهم في أم الدنيا التي جمعته بهم وتمني للجميع والعالم العربي عام جديد من المحبة و الأمن والسلام.


واشعل وليد توفيق الحفل بوصلة طربية استثنائية قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد منها "محلاها السمرا"، "سنه وسنتين"، "وحدك حبيبى"، " نقسم القمر"، "ياعسل"،" أبوكى مين"،" ايه العظمة"، "دقة قلبى الميال"، "بهية" ، "بحبك يا لبنان وعشقك عذاب" .. بالإضافة إلى اغنيته التي طرحها باللهجة المصرية مؤخرا "أصحاب السعادة" التي حصدت المزيد من آجواء اللهجة والإثارة.

الحفل تنظيم فنى للمنتج تامر عبد المنعم pmg وحرص الفنان وليد توفيق علي تقديم أغنيته العالمية "انزل يا جميل فى الساحة" للإحتفال باعياد ميلاد جمهور الحفل ممن توافق ميلادهم مع ليلة الحفل منهم المتتج ومنظم الحفلات ميمي المنشاوي.

وكانت نقابة المهن الموسيقية بمصر برئاسة الفتان مصطفى كامل  قد كرمت مرخرا الفنان الكبير وليد توفيق عن مشواره الغنائى المليء بالنجاحات.


وقال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي امتعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.

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