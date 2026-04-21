أخبار السيارات| عيب خطير في أشهر سيارات نيسان.. وتويوتا تؤجل سيارتها المنتظرة

​كشفت تقارير فنية عن وجود خلل "صامت" في محركات V6 لسيارات نيسان فرونتير، يتعلق بنظام تبريد الزيت أو مضخة الوقود عالية الضغط. هذا العطل قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة المحرك أو تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة نقص التزييت، وهو ما يتطلب من الملاك فحصًا دوريًّا دقيقًا لتفادي تلف المحرك بالكامل.

​أعلنت مجموعتا كيا وجينيسيس عن حملة استدعاء عالمية تشمل 235 ألف سيارة بسبب خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود ونشوب حريق. الاستدعاء يركز على طرازات حديثة، وطالبت الشركات الملاك بالتوجه فورًا للمراكز المعتمدة لتغيير القطعة المعيبة مجانًا لضمان سلامة الركاب.

بعد سنوات من الاعتماد الكلي على الشاشات اللمسية، بدأت كبرى شركات السيارات في العودة لاستخدام الأزرار المادية للوظائف الحيوية (مثل التكييف والصوت).

هذا التحول جاء استجابة لشكاوى السائقين من تشتت الانتباه أثناء القيادة، وصعوبة التعامل مع القوائم الرقمية المعقدة في اللحظات الحرجة.

​في خطوة غير متوقعة، قررت تويوتا تأجيل إنتاج النسخة الكهربائية بالكامل من طراز RAV4 الشهير. السر وراء هذا القرار يعود إلى رغبة الشركة في تطوير بطاريات "الحالة الصلبة" (Solid-State) التي توفر مدى سير أطول وشحنًا أسرع، مفضلة التريث لتقديم منتج يتفوق تقنيًّا على المنافسين بدلاً من الاستعجال ببطاريات الليثيوم التقليدية.

تواجه كرايسلر أزمة قانونية كبرى بعد رفع دعاوى قضائية تتهمها بإخفاء عيب مصنعي في أنظمة التعليق أو الوسائد الهوائية لبعض طرازاتها.

المدعون أكدوا أن الشركة كانت على علم بالخلل ولم تتخذ إجراءات وقائية كافية، مما يعرض العلامة التجارية لغرامات بمليارات الدولارات وتعويضات ضخمة للمتضررين.

​انتشر فيديو مروع لسيارة تسلا تعرضت لخلل في نظام القفل الإلكتروني للأبواب أثناء سيرها بسرعة عالية، حيث انفتح الباب بشكل مفاجئ، ما كاد أن يؤدي لسقوط السائق.

الواقعة أعادت فتح ملف "الأبواب الذكية" في تسلا ومدى أمان البرمجيات التي تتحكم في الأقفال الميكانيكية للسيارة.