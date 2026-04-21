تكنولوجيا وسيارات

رغم سرعتها العالية.. سيارة تسلا تحاول إلقاء سائقها على الطريق

عزة عاطف

واجهت شركة تسلا انتقادات حادة في أبريل 2026 بعد إطلاق خدمتها التجريبية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل (روبوتاكسي) في مدينتي دالاس وهيوستن.

وأفادت تقارير تقنية بوقوع حوادث مرعبة وتصرفات غير آمنة من النظام، كان أبرزها بلاغ من أحد الركاب يؤكد أن السيارة طلبت منه عبر شاشة التحكم مغادرة المركبة فورًا بينما كانت تسير بسرعة 40 ميلًا في الساعة، مما أثار موجة من القلق حول مدى جاهزية نظام القيادة الذاتية غير الخاضع للإشراف البشري.

تجربة متعثرة وأخطاء ملاحية فادحة

كشفت كواليس الإطلاق المحدود في مدينة دالاس عن وجود سيارة واحدة فقط من طراز "موديل واي" تعمل ضمن هذه الخدمة، وهو ما جعل الحصول على رحلة أمرًا في غاية الصعوبة. 

وأفاد أحد المستخدمين الذين حالفهم الحظ في تجربة الخدمة بأن الرحلة كانت مليئة بالأخطاء الملاحية الكارثية، حيث استغرقت السيارة 54 دقيقة لقطع مسافة 11 ميلًا فقط، مع تكرار الدوران الخاطئ والتردد في اتخاذ القرارات المرورية، مما يضع وعود إيلون ماسك حول كفاءة الروبوتاكسي في مأزق حقيقي.

رغم الزخم الإعلامي الذي صاحب الإطلاق، إلا أن الواقع الميداني عكس تغطية محدودة للغاية وتحديات تقنية جمة. ويرى خبراء البرمجيات أن هذه الحوادث، وخاصة الطلب من الركاب النزول أثناء الحركة، تشير إلى خلل عميق في منطق الأمان الخاص بالنظام. 

وتسعى تسلا حاليًا لتدارك هذه الثغرات التقنية قبل التوسع في مدن أخرى، في ظل رقابة صارمة من هيئات السلامة المرورية التي تراقب عن كثب سلوك مركباتها ذاتية القيادة في شوارع تكساس.

سلاف فواخرجى تثير الجدل بفستان مكشوف فى مهرجان اسوان
