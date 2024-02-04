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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى رحيل جلال الشرقاوي.. عُين مديرا لمسرح توفيق الحكيم وبدأ مشواره مدرسا للعلوم

جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان جلال الشرقاوي الذي قدم العديد من الاعمال المهمة الباقية في الذاكرة حتى الآن. 

حصل الفنان جلال الشرقاوي على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954 ، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير ممتاز عام 1958 ودبلوم اخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج. 

عمل جلال الشرقاوي في أول حياته مدرسًا للعلوم وشغل خلال مشواره الفني عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية عامي 1975 و 1979. 

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قدم جلال الشرقاوي خلال مشواره الفنى عشرات الأعمال الفنية الناجحة ، ومنها ما حظى بتقدير نقدى، وأعمال أخرى حصلت  تقدير جماهيرى كبير ، فقد كانت البداية من خلال مسرحية أرملة وثلاث بنات عام 1965،ثم تلاها مجموعة من الاعمال الهامة ومنها :  دستور يا أسيادنا و عطية الأرهابية وقصة الحى الغربي، مدرسة المشاغبين ، وغيرها من الأعمال الناجحة التى وصل عددها الى 50 مسرحية .

شارك جلال الشرقاوي فى عدد من الأعمال الفنية كممثل ومنها على باب مصر، البحث عن طريق آخر، البدرون، ومن خاف سلم، خلى بالك من عقلك، موعد مع الاقدار، أمهات فى المنفى، وعدد آخر من الأعمال الدرامية.

قام الفنان جلال الشرقاوي بإنتاج عدد من الأعمال، منها مسرحية الجوكر للفنان محمد صبحى وفيلم موعد مع القدر للفنانة نبيلة عبيد.

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