متعملوش أوروبا في 10 سنين .. كاتب فرنسي يشيد بالإنجازات بمصر

أكد الدكتور حسام فاروق، أستاذ الإقتصاد السياسي، بمعهد البحوث والدراسات العربية، سيناء الأن تحتلف عن سيناء التي كانت منذ عقود، مشيرا إلى أن سيناء أصبحت الآن ترتبط بالوادي وهناك سهولة للوصول لها عن طريق الأنفاق.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك كاتب فرنسي أكد لي، ما حدث في مصر خلال سنتين و9 شهور أوروبا تنفذه خلال 10 سنوات.



وتابع أستاذ الإقتصاد السياسي، بمعهد البحوث والدراسات العربية، أن مصر ليست في حاجة إلى من يزايد عليها، لأن الإنجازات التي تمت في الوطن خلال السنوات الأخيرة كبيرة