8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توجيهات عاجلة لدعم عمال مصر في عيدهم وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بمجمع هايبر بالعاشر من رمضان .

ومن أبرز توجيهات الرئيس سرعة الانتهاء من قانون العمل، و زيادة الحد الأدني لمبلغ صندوق الإعلانات للعامل من 600 ل 1500 جنيه،وزيادة مخصصات صندوق إعانات العمال ل 5 مليارات جنيه، زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.

بالإضافة إلى زيادة حملات التفتيش علي المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الادني للأجور، وإنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقاً لمعايير عالمية ، واستمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم والنساء في الوظائف، إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية وتوعيةالعمال بحقوقهم.

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