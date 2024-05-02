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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب يوضح حقيقة طلب إلغاء كليات التجارة والآداب.. فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

قال عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه طالب بإعادة هيكلة وتطوير الكليات النظرية في مصر منذ 3 سنوات، حتى تواكب المستقبل، منوها بأنه تحدث حول ضرورة إضافة أقسام جديدة داخل كلية التجارة، حتى تواكب المستقبل، وتحدث عن كلية الحقوق أيضًا وتربية وآداب وضرورة دمجهم في كلية جديدة للدراسات والعلوم الإنسانية.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مواقع إخوانية أخذت تصريحاته وكأنه يطالب بإلغاء كلية الآداب، وهذا غير حقيقي، لأنه تحدث عن ضرورة التطوير وإعادة الهيكلة وليس الإلغاء.


ولفت "إمام"، إلى أن الأردن والسعودية لغوا 46 كلية موجودة وأعادوا هيكلتها، ولكن في مصر للأسف أي تعامل في تغيير وإصلاح إداري يقابل بهجوم ورفض، وهذا يحدث عند أي حديث حول الثانوية العامة.


وأشار إلى أنه خريج كلية التجارة، وليس من الطبيعي أن يهاجم الكلية التي تخرج منها، ولكنه يحدث في الإصلاح، وأن يجد الطالب بعد تخرجه وظيفة جيدة ومناسبة.


وتابع: "وزير التعليم العالي في آخر جلسة في مجلس النواب طرحت عليه فكرة الدمج والتطوير، وبالفعل كان مستجيب للأمر وتحدث عن وجود أقسام جديدة بالجامعات الأهلية، ولكنه تحدث معه عن ضرورة إعادة ترتيب وهيكلة الجامعات الموجودة حتى تواكب المستقبل".

النائب عبد المنعم إمام التجارة الاداب النواب الثانوية العامة

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