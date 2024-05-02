%72 من المباني مدمرة.. الجارديان: إعادة إعمار غزة تتكلف 40 مليار دولار

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن إعادة إعمار غزة ستتكلف ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، وستتطلب جهدا على نطاق لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إن "التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 30 مليار دولار وقد تصل إلى 40 مليار دولار".

وقال الدردري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان، إن “حجم الدمار ضخم وغير مسبوق.. وهذه مهمة لم يتعامل معها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية”.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 72% من جميع المباني السكنية في غزة قد دمرت كليا أو جزئيا.

وأضاف الدردري في المؤتمر الصحفي: “من المهم أن نتحرك بسرعة لإعادة إسكان الناس في مساكن لائقة وإعادة حياتهم إلى طبيعتها - اقتصاديا واجتماعيا، من حيث الصحة والتعليم."

وقدر إجمالي الأنقاض الناجمة عن القصف والانفجارات بنحو 37 مليون طن.

وأوضح: "يجب التخطيط لإعادة الإعمار بعناية وكفاءة وبمرونة شديدة لأننا لا نعرف كيف ستنتهي الحرب" وما هو نوع الحكم الذي سيتم إنشاؤه بعد الحرب علي قطاع غزة.