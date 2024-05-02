بفستان جرئ.. رانيا يوسف تداعب كلبها على السلم

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت رانيا يوسف، مرتدية فستان قصير وأنيق باللون الأخضر ذا تصميم بسيط وناعم يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

والتقطت الصور وهي تجلس علي السلم ومعها كلب صغير.

واليكم الصور