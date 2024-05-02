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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج 2024 ، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج 2024 ، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث)، على أن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة من خلال الرابط التالي:
‏ https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/activity 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  على ضرورة أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة والتي تتضمن (اسم الطالب – رقم الجلوس)، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة من خلال الرابط:
‏https://sabroadupload.emis.gov.eg

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : من المقرر أن يتم إتاحة تحميل وإرسال ملفات أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين من تاريخه، بحيث يكون آخر موعد لرفع ملف الأنشطة بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه سوف يتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.

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