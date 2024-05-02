عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه جرايم سونيس، لاعب ومدرب ليفربول السابق، انتقادات عنيفة إلى محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، وذلك على خلفية أزمة الفرعون الأخيرة مع المدير الفني يورجن كلوب، أثناء مشاركته كبديل في مباراة وست هام.

txt

مصطفى بكري : صفقة وشيكة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

txt

طرق طبيعية لعلاج التنميل في الأطراف

واشتعلت أزمة عنيفة بين محمد صلاح ويورجن كلوب، بعدما دفع به الأخير كبديل في الدقيقة 80 خلال تعادل ليفربول 2-2 مع وست هام يوم السبت الماضي، ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع مديره الفني، وتدخل داروين نونيز لفض المشادة.


وعلق جرايم سونيس على الواقعة في تصريحات تليفزيونية قائلا: "أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول، لقد كان رائعًا مع ليفربول، ولكن إذا غادر إلى الدوري السعودي للمحترفين، فسيكون النجم الأكبر في هذا الجزء من العالم".

وأضاف: "أعتقد أن الموقف مع يورجن كلوب كان بمثابة رد فعل على إشراكه قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة، كان صلاح أكثر حدة من كلوب في تلك المواجهة، محمد صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي، حتى قبل تلك المباراة، كلما قام كلوب باستبداله، لم يكن سعيدًا بذلك أبدًا".

واسترسل: "لقد كان محمد صلاح من الطراز العالمي في الفترة التي قضاها في ليفربول، الأهداف تغير المباريات وكان لأهدافه تأثير هائل على ليفربول منذ أن كان في النادي، عندما تصبح الأمور صعبة وتفرض الرقابة عليه من لاعب آخر، سيختفي صلاح من المباراة".

وأوضح: "الموسم الماضي في أولد ترافورد تفوق عليه ليساندرو مارتينيز في وقت مبكر، وفي بقية المباراة كان صلاح يبحث عن مارتينيز من فوق كتفه، فهو لا يحب هذا الجانب من اللعبة، لن يؤذي نفسه أبدًا".

وتابع: "وحدث ذلك ضد إيفرتون في جوديسون بارك منذ وقت ليس ببعيد، كان لدى إيفرتون الكثير من العاطفة والعدوان، وتعرض ليفربول للتخويف مرة أخرى".

وأتم: "يجب أن تكون لئيمًا وغاضبًا لتلعب كرة القدم، ولكن لأي سبب كان هذا الأمر قد اختفى تمامًا من لعبة ليفربول، هذا هو الفارق بين الفوز والخسارة في المباريات".

محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

صدمة لمحمد صلاح في قائمة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أول سيدة تتولى تدريب فريق ألماني في التاريخ

بهدف زيزو..الزمالك ينهي الشوط الأول بالتقدم على البنك الأهلي

نجم بايرن ميونيخ على قائمة أولويات برشلونة

محمد الليثي: الأهلي يرفض عودة بدر بانون .. لهذه الأسباب

محمد الليثى يكشف طلب الأهلي من اتحاد الكرة فى أزمة الشيبي وحسين الشحات

محمد الليثي: كولر يقرر تجميد أفشة بسبب اتهامه بُمجاملة إمام عاشور

الزمالك يخاطب الكاف بسبب حكم نهائي الكونفدرالية

رئيس قطاع الناشئين بنادي زد: وسام أبوعلي أفضل مهاجم في الأهلي حاليا

ترشيحاتنا

بن غفير يحث نتنياهو على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

مصطفى بكري: أهالي سيناء دفعوا ضريبة محاربة الإرهاب

مصطفى بكري : صفقة وشيكة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

يستهدف الشباب وهذا موعد إطلاقه| ما أول بنك رقمي في مصر؟ تفاصيل

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: 7 أسباب للشعور بالإرهاق الدائم

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

فيديو

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ