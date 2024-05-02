"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

وجه جرايم سونيس، لاعب ومدرب ليفربول السابق، انتقادات عنيفة إلى محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، وذلك على خلفية أزمة الفرعون الأخيرة مع المدير الفني يورجن كلوب، أثناء مشاركته كبديل في مباراة وست هام.

واشتعلت أزمة عنيفة بين محمد صلاح ويورجن كلوب، بعدما دفع به الأخير كبديل في الدقيقة 80 خلال تعادل ليفربول 2-2 مع وست هام يوم السبت الماضي، ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع مديره الفني، وتدخل داروين نونيز لفض المشادة.



وعلق جرايم سونيس على الواقعة في تصريحات تليفزيونية قائلا: "أعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول، لقد كان رائعًا مع ليفربول، ولكن إذا غادر إلى الدوري السعودي للمحترفين، فسيكون النجم الأكبر في هذا الجزء من العالم".

وأضاف: "أعتقد أن الموقف مع يورجن كلوب كان بمثابة رد فعل على إشراكه قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة، كان صلاح أكثر حدة من كلوب في تلك المواجهة، محمد صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي، حتى قبل تلك المباراة، كلما قام كلوب باستبداله، لم يكن سعيدًا بذلك أبدًا".

واسترسل: "لقد كان محمد صلاح من الطراز العالمي في الفترة التي قضاها في ليفربول، الأهداف تغير المباريات وكان لأهدافه تأثير هائل على ليفربول منذ أن كان في النادي، عندما تصبح الأمور صعبة وتفرض الرقابة عليه من لاعب آخر، سيختفي صلاح من المباراة".

وأوضح: "الموسم الماضي في أولد ترافورد تفوق عليه ليساندرو مارتينيز في وقت مبكر، وفي بقية المباراة كان صلاح يبحث عن مارتينيز من فوق كتفه، فهو لا يحب هذا الجانب من اللعبة، لن يؤذي نفسه أبدًا".

وتابع: "وحدث ذلك ضد إيفرتون في جوديسون بارك منذ وقت ليس ببعيد، كان لدى إيفرتون الكثير من العاطفة والعدوان، وتعرض ليفربول للتخويف مرة أخرى".

وأتم: "يجب أن تكون لئيمًا وغاضبًا لتلعب كرة القدم، ولكن لأي سبب كان هذا الأمر قد اختفى تمامًا من لعبة ليفربول، هذا هو الفارق بين الفوز والخسارة في المباريات".