خروج محمد صلاح من قائمة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

أُعلنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل، وتضمنت أسماء لاعبين بارزين من عدة أندية، بما في ذلك برونو فيرنانديز، جوسكو جفارديول، كاي هافرتز، جيان فيليب ماتيتا، كول بالمر، وجوردان بيكفورد، ولكن بارتباطه مع ليفربول، لم يحظ محمد صلاح بترشيحه هذا الشهر، وذلك في ظل تحدياته الحالية مع الفريق.

وفي سياق آخر، يتنافس بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مع مايكل آرتيتا، مدرب أرسنال، وشين ديتش، مدرب إيفرتون، على جائزة أفضل مدرب في شهر أبريل الحالي.

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة مع مدربه يورجن كلوب خلال المباراة الأخيرة في الدوري أمام ويست هام.