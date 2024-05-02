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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طرق طبيعية لعلاج التنميل في الأطراف

صدى البلد

يعد التنميل من المشكلات الشائعة ويتوقف علاجه على السبب الرئيسي في المعاناة منه حيث يوجد أكثر من 30 سبب وراء حدوثه، ولكن هناك بعض الحيل التى تساعد فى التخلص منه بجانب العلاج الطبي.
ووفقا لموقع “medicoverhospitals” تشمل العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف التنميل غير المريح ما يلي:
 

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العديد من الحالات التي تسبب التنميل في الساقين والقدمين، مثل ضغط الأعصاب، تتحسن مع الراحة.
تناول نظامًا غذائيًا قليل الدهون وغنيًا بالألياف وغنيًا بالفواكه والخضروات
الحد من تناول الملح والصوديوم لأنه يزيد من التنميل .
الحفاظ على وزن الجسم الصحي ومؤشر كتلة الجسم (BMI)
قضاء  2.5 ساعة من النشاط الهوائي متوسط ​​الشدة أسبوعيًا
الحد من تناول الكحول والإقلاع عن التدخين
اغسل يديك يومياً بالماء والصابون
تجنب مشاركة الطعام أو الأشياء الأخرى مع الأشخاص الذين يحتمل أن يتعرضوا لحالات معدية
تجنب التعرض للإشعاع لانه يسبب زيادة التنميل 
الحد من حركات اليد أو المعصم المتكررة
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 وفيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم أو تناول المكملات الغذائية
علاج آلام الظهر في وقت مبكر والحد من الأنشطة التي تزيد الألم سوءا
تلقي العلاج النفسي إذا كانت هناك مشكلة عصبية او نفسية وراء التنميل 

التنميل الاقلاع عن التدخين الجسم الصحي الساقين علاجات المنزلية فيتامين ب12 فيتامين د

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