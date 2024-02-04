مسلسل بين السطور الحلقة 6.. صبا مبارك تخسر برنامجها بشكل مفاجئ

عرضت اليوم الحلقة السادسة من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تقدم حلقة برنامج بين السطور التي تقدمه هند سالم "صبا مبارك".

ونالت حلقة سلمى أبو ضيف نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ادائها، وبعدها جاءت لها مكالمة من نائب الوزير.

مسلسل بين السطور يعرض يوميا من الأحد لـ الخميس على قناة MBC الساعة 5 مساءً وعلى قناة ON الساعة 8 مساءً، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

ويعرض في الوقت الحالي لـ سلمى أبو ضيف فيلم أنف وثلاث عيون في السينمات، وتقدم دور روبا حبيبة دكتور هاشم ( ظافر العابدين) والتي تصغره بـ 25 سنة.

وتشارك سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وتعد أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية