أخبار الفن| تعليق مثير من محمود حميدة.. حقيقة إيقاف مسلسل محمد إمام

تعليق مثير من محمود حميدة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة إيقاف مسلسل محمد إمام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

اعترض الفنان محمود حميدة على إلغاء وتأجيلات المهرجانات الفنية خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر، الذي اقيم اليوم بدار الاوبر المصرية وتحديدا بمركز الهناجر.

أهدى سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر الدورة الجديدة للراحل طارق عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بالهناجر.

شهدت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "مستقبليات تجربة الكتابة المسرحية في المهرجان القومي للمسرح"، وذلك للفائزين في "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

أقيم مساء اليوم، بمسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ 13، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في غزة.

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس مقطع فيديو مع الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها يقدم لها هدية بمناسبة عيد الحب.

نفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

قال الفنان سيد رجب إنه يعتبر مسلسل “موجة حارة” ، بمثابة نقلة فنية كبيرة وإنطلاقة قوية لمشواره الفني .

وأضاف الفنان سيد رجب فى تصريحات إذاعية ، أنه لم يتردد لحظة عندما عرض عليه المسلسل لأنه يحب العمل مع المخرج محمد ياسين.

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي زواج المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت.

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف برفقة مجموعة من النجوم.