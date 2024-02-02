عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تعليق مثير من محمود حميدة.. حقيقة إيقاف مسلسل محمد إمام

أخبار الفن
أخبار الفن

تعليق مثير من محمود حميدة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة إيقاف مسلسل محمد إمام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

محمود حميدة: أرفض فكرة إلغاء المهرجانات الفنية

اعترض الفنان محمود حميدة على إلغاء وتأجيلات المهرجانات الفنية خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر، الذي اقيم اليوم بدار الاوبر المصرية وتحديدا بمركز الهناجر.

 

إهداء الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للراحل طارق عبد العزيز

أهدى سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر الدورة الجديدة للراحل  طارق عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بالهناجر.

 

محمد رياض: وزيرة الثقافة تحمست لمسابقة التأليف المسرحي لتشجيع الشباب على الإبداع

شهدت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "مستقبليات تجربة الكتابة المسرحية في المهرجان القومي للمسرح"، وذلك للفائزين في "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

 

مش هنلغيه عشان موت حد | تصريح مثير من محمود حميدة بمهرجان الأقصر

أقيم مساء اليوم، بمسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ 13، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في غزة.

 

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس مقطع فيديو مع الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها يقدم لها هدية بمناسبة عيد الحب.

 

حقيقة إيقاف مسلسل كوبرا لـ محمد إمام في رمضان

نفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

 

سيد رجب يكشف سبب انطلاقته الفنية .. ولهذا تأخرت شهرته

قال الفنان سيد رجب إنه يعتبر مسلسل “موجة حارة” ،  بمثابة نقلة فنية كبيرة وإنطلاقة قوية لمشواره الفني .

وأضاف الفنان سيد رجب فى تصريحات إذاعية ، أنه لم يتردد لحظة عندما عرض عليه المسلسل لأنه يحب العمل مع المخرج محمد ياسين.

 

زواج المخرج عمر عبد العزيز من أماني صفوت

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي زواج المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت.

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام من حفل الزفاف برفقة مجموعة من النجوم.

محمود حميدة محمد امام مسلسل محمد إمام طارق عبد العزيز محمد رياض نزار الفارس سيد رجب عمر عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

الخطيب يتدخل لإنهاء غضب كولر بسبب بديل الشناوي

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

طارق صبري يعلق على جائزة أفضل ممثل من وزارة الثقافة

أحمد سعد يحيي حفل القرية العالمية بمدينة دبي

زواج المخرج عمر عبد العزيز من أماني صفوت

وأجمل وأطيب يوما.. مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم

منى زكي تشارك أجواء عرض فيلم الرحلة 404

إيرادات فيلم الحريفة تتخطى 40 مليون جنيه

دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد رشوان توفيق بهذه الرسالة

بعد يومين عرض.. تعرف على حصيلة إيرادات فيلم أنف وثلاث عيون

ترشيحاتنا

أخبار التعليم|البحوث الفلكية يكشف عن موعد بداية شهر شعبان.. اللهم بلغنا رمضان..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

أسعار الذهب اليوم في مصر 3 فبراير 2024

مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي.. حل مشكلة الدولار خلال أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

المفتي: لا مانع شرعا من كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارا.. والطقس شديد البرودة ليلا

علاقة حب.. سيف نبيل يكشف عن أحدث أعماله الفنية المقلبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

علامات تحدد الشخص النرجسي .. 1 و 2 الأخطر

بأعلى عائد| آخر موعد لشراء شهادات الادخار ببنكي مصر والأهلي (تفاصيل)

بـ الفرو .. مي عمر تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ