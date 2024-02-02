حقيقة إيقاف مسلسل كوبرا لـ محمد إمام في رمضان 2024

نفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق انستجرام: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة».



محمد إمام - مسلسل كوبرا

أعلن الفنان محمد إمام عن مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل كوبرا.

وروج للعمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"توكلنا على الله

مسلسل "كوبرا " .. رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله تأليف : أحمد أبو زيد .. إخراج : أحمد شفيق على قنوات MBC.

مسلسل كوبرا

أحدث أعمال محمد إمام

من جهة أخرى، كشف الفنان محمد عادل إمام عن كواليس تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب والذى يعرض حاليا فى السينما.

ونشر محمد إمام فيديو من كواليس تصوير الفيلم والمواقف المضحكة التى تعرضوا لها مما أدت إلى توقف التصوير، وكان أبرزها تعرض ياسمين صبري لموقف صعب عندما اكتشفت وجود حشرة كبيرة على طرحتها مما جعلها توقف التصوير.

وشهدت الفيديو الذى نشره محمد عادل إمام مشاهد كوميدية جمعته بماجد الكندواني نتيجة لعثمته فى النص مما أدي إلى اعادة المشهد أكثر من مرة.

تمكن فيلم “أبو نسب” من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع، وذلك ضمن الأفلام المصرية التي تعرض حاليا.

واحتل فيلم “أبو نسب” المركز الأول بالنسبة للأعمال المصرية، والثاني في القائمة التي تضم الأعمال المصرية والأجنبية التي تعرض في السينمات السعودية.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى