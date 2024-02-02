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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش هنلغيه عشان موت حد | تصريح مثير من محمود حميدة بمهرجان الأقصر

محمود حميدة
محمود حميدة

أقيم مساء اليوم، بمسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ 13، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في غزة.

وفي البداية قال الفنان محمود حميدة، إن البعض يتعامل مع المهرجانات على أنها فرح، ونحن تعودنا إذا مات عزيز لدينا وعندنا فرح ألغيناه، مشددا على أن المهرجانات جزء مهم من صناعة السينما وليست فرحا.

وأضاف "حميدة" أنه لا يجب أن ينظر داعمي المهرجانات على أنها أعمال خيرية بل إنها عملية تشاركية في الصناعة السينمائية لذلك يطلق sponsership في صناعة السينما العالمية.

من جانبه قال المنتج جابي خوري، إن المهرجان يلاقي صعوبات كبيرة جدا، ولا اعرف كيف يقوم القائمون عليه بتنظيمه، والحقيقة أن المهرجان جزء من صناعة السينما، ويمكن استغلال مهرجان الاقصر بجلب عملة صعبة للبلاد، واتمنى أن يكون هناك رؤية واضحة لهذه الصناعة واتمنى أن يكون هناك جلسات تجمعنا بالمسئولين بوزارة الثقافة لبحث فرص دعم هذه الصناعة بما فيه الخير لمصر.

 

السيناريست سيد فؤاد

من جانبه قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس ومؤسس المهرجان، إن تقدم إليه 350 فيلما من مختلف الدول الإفريقية، ومستوى الأفلام كان جيدا للغاية، وتم اختيار الأفلام المشاركة عند طريق لجنة المشاهدة، التي ضمت النقاد أسامة عبد الفتاح وهالة الماوي وصفاء الليثي.

وتابع: لدينا كتاب "السينما لها أجنحة" عن المخرج خيري بشارة يقدمه الناقد عصام زكريا، ونشرة المهرجان ويرأس تحريرها الناقد الفني زين العابدين خيري شلبي، وفي الدورة الجديدة أيضا نتذكر من اعطوا لصناعة السينما الإفريقية، وهم: المخرجة السنغالية صافي فاي، الناقد المغربي نور الدين الصايل، الناقد المصري رؤوف توفيق، كما نهديها للفنان طارق عبد العزيز، وكذلك نحتفي بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس، باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما.

وأشار "فؤاد" إلى أن البوستر هذا العام صممه فنان شديد الخصوصية المصرية وشديد العالمية هو الفنان الكبير محمد عبلة، والهوية البصرية للفنان محمود إسماعيل، وفي هذا العام نحتفي بمرور 50 عاما على تأسيس صناعة السينما في مالي، وهي دولة ضيف الشرف لهذه الدورة.

 

المخرجة عزة الحسيني

بينما قدمت المخرجة عزة الحسيني الشكر لجميع الداعمين لمهرجان الأقصر، موضحة أن المهرجان الدي يحمل هذا العام شعار "إفريقيا بكل الألوان" يعمل على محورين الأول على التواصل مع السينمائيين الأفارقة ودعم الصناعة في القارة السمراء، والمحور الآخر هو دعم المجتمع المحلي من خلال اكتشاف الموهوبين خاصة في محافظة الأقصر مدينة المهرجان، وسيكون هناك ورشة لصناعة الأفلام بالتليفون، وكذلك هناك ورشة لأفلام الكارتون، وأيضا ورشة للتمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وأخري لكتابة المحتوي الإبداعي، وغيرها من الورش.

وأوضحت أن المهرجان هذا العام يحتفي بعقد توأمة مع مهرجان خريبكة، ويعرض مجموعة من مجموعة من الأفلام لعدد من كبار المخرجين المغاربة، ومن خلال مشروع "فاكتوري" نجهز 7 مشروعات جاهزة للإنتاج، كما نقدم ورشة لكتابة الفيلم القصير، بالشراكة مع فيلم إندبندنت في أمريكا، فضلا عن منصة المنتجين والذي تقدم مجموعة من الفعاليات.

 

أحمد فتحي

فيما قام الممثل الكوميدي أحمد فتحي، بإعلان أسماء المكرمين في دورة هذا العام، وهم، المخرج المصري الكبير خيري بشارة، والنجمان المصريان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المنتج المصري الكبير جابي خوري، المخرج المغربي الكبير حسن بن جلون، والمخرجة البوركينابية آى كيتا يارا، وعلى هامش المهرجان يتم الاحتفال بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس.

 

سلوى محمد علي

كما أعلنت الفنانة سلوى محمد علي، تكريم عدد من أبطال أفلام المخرج الكبير خيري بشارة، والتي تعرض على هامش المهرجان وهم: أحمد عبد العزيز وتيسير فهمي، سحر رامي، وأسماء الراحلين عزت أبو عوف، سامي العدل وحسين الإمام، ويتم تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب خلال ختام المهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
الأقصر مهرجان الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الأوبرا مركز الهناجر غزة محمود حميدة الفنان محمود حميدة

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