محمود حميدة: أرفض فكرة إلغاء المهرجانات الفنية

اعترض الفنان محمود حميدة على إلغاء وتأجيلات المهرجانات الفنية خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر، الذي اقيم اليوم بدار الاوبر المصرية وتحديدا بمركز الهناجر.



وقال "حميدة": عايز أكد على أهمية المهرجانات، فالكثير يعتبره أنه مجرد فرح، فإذا مات العزيز ألغينا الفرح، عمل مهرجان سينمائي حقيقي ضرورة ولا يجب إلغاؤه لأي سبب".

وتابع "حميدة": «معروف عن الفنان يبقى أبوه ميت يروح المسرح في أي ليلة، وأي مسؤول كبير لا يعطله أي شيء عن عمله وكذلك المهرجانات".

مهرجان الأقصر

وأعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اختيار الكاتب الصحفي والناقد زين العابدين خيري شلبي، مستشارًا إعلاميًا ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمهرجان في دورته الثالثة عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، كذلك تم اختيار المخرج المسرحي أحمد مختار لإخراج حفل افتتاح المهرجان، بمعبد الأقصر، والاتفاق مع الموسيقار هيثم الخميسي على وضع اللحن المميز للدورة الجديدة، كما تم تعيين الناقدة مروة أبو عيش رئيسًا لقسم الأفلام بالمهرجان.

من جانبها كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، عن انتهاء لجنة اختيار الأفلام من أعمالها، وتضم كلا من المونتيرة والناقدة صفاء الليثي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة هالة الماوي، والسيناريست سيد فؤاد، حيث تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.