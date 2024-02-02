بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس مقطع فيديو مع الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها يقدم لها هدية بمناسبة عيد الحب.

وقدم نزار الفارس لـ حورية فرغلي وردة حمراء ومصحف شريف، وقال لها إن هذه الهدية بتاريخ 2 فبراير قبيل عيد الحب بأيام، وتبع الفيديو بأغنية أنت الحظ لـ عمرو دياب.

حورية فرغلى ونزار الفارس

وقبل نحو عام، علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة الماضية.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”:أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بقاله أسبوعين بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي أنه عراقي، أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر حلو، وأنا قولت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت.

واستكملت حورية فرغلي حديثها قائلة: أولاً الأسئلة اللي جاي يسألهالي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني ، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو.

وأضافت حورية فرغي معبرة عن حزنها الشديد لما تعرضت له: ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي أنتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة ، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟.

ونفت الفنانة حورية فرغلي ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هوأنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ.

فيما نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذى يعرض على قناة دجلة العراقية والتي استضاف فيها الفنانة حورية فرغلي.

وظهر نزار الفارس، فى نهاية الفيديو وهو يطلب يد حورية فرغلي وقال لها: «أنا بتقدم ليكى على الهواء مبروك عليكى أنا»، وكان رد فعل حورية فرغلي: «مبروك عليك أنا».