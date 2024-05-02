أبو اللوز: تدشين اتحاد القبائل العربية يوم عيد للوطن

أكد النوبي أبو اللوز، أمين عام نقابة الفلاحين، أن تدشين اتحاد القبائل العربية كان بمثابة يوم عيد للوطن، وهو ما ظهر في تجمع للقبائل العربية على مستوى الجمهورية.

وقال النوبي أبو اللوز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه سنعمل على دعم ومساندة اتحاد القبائل العربية،والشيخ إبراهيم العرجاني، الذي اختير رئيسا للاتحاد الجديد والذي جاء انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية والاجتماعية، ووعيا وإدراكا بالتحديات التي تواجه الوطن.

وتابع أمين عام نقابة الفلاحين، أنه سنقول للعالم كله أنه كنا في سيناء، بعد أن أصبحت أرض الأمن والأمان، بعد القضاء على الإرهاب.