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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفوز على البنك الأهلي ويواصل انتصاراته في الدوري

الزمالك
الزمالك

تمكن فريق الزمالك من الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، في لقاء الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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سجل الهدف أحمد سيد «زيزو»، من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6 من عمر الشوط الأول.

وألغى حكم لقاء الزمالك والبنك الأهلي هدفًا للفارس الأبيض، سجله أحمد حمدي.

وجاء تشكيل الزمالك  كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد .
خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد –أحمد حمدي .
خط الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وحسام عبد المجيد وياسر حمد ومحمد شحاتة وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف  وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وجاء التشكيل على النحو التالى:  

حراسة المرمى : حسن شاهين.
خط الدفاع: محمد عبد الغنى- أيمن اشرف - أحمد ربيع - إسحاق يعقوبو.
خط الوسط: سعيدو سيمبورى - محمد فتحى - محمد هلال- ياو أنور.
خط الهجوم :كريم بامبو- أسامة فيصل.
وجاء قائمة البدلاء على النحو التالى، أحمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، محمد بسيونى، أحمد مدبولى، جريندو، إبراهيم حسن، أحمد النادرى،  محمود الجزار.

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