بعد الاستقالة.. مصطفى كامل يعود لممارسة مهام عمله في نقابة الموسيقيين

وصل الفنان مصطفى كامل، إلى مكتبه في نقابة الموسيقيين، قبل قليل؛ لاستكمال مهام عمله نقيبا للموسيقيين، وذلك بعد تلويحه مؤخرا بالابتعاد عن العمل النقابي، لدوافع أعلنها قبل أيام، رفقة مجلس إدارة المهن الموسيقية بالكامل فى بث مباشر من منزله "بالفيديو"، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

الهدوء التام فى الاحتفاء بعودة النقيب لم يتناف والحفاوة البالغة التي استقبله بها موظفو وعمال النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أصر بعضهم على تسجيل هذا الموقف بالتقاط بعض الصور .

وفى تصريحات صحفية قال نقيب الموسيقيين، إن ما حدث لم يكن مراوغة منه على الاطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدوا العودة بالنقابة للخلف.

وأشار إلى أنه وزملاؤه فى مجلس الإدارة، على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية؛ نظراً لتقديره لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم والتي لن يفسدها "شرذمة" من المنحطين بحسب تصريحاته.

وأكد الفنان مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالي فى قمة التماسك والوعى بما يحاك ضد النقابة التى شهدت منذ قدومه تطوراً كبيراً على كل المستويات بشهادة الجميع ، فى ظل مجهود خرافي يقوم به ومعه كل أعضاء مجلس الإدارة.

واختتم كامل تصريحاته بأن نقابة موسيقيين مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف فى ظل وجوده على رأسها.