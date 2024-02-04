مصطفى كامل يصل مقر نقابة الموسيقيين بعد تراجعه عن الاستقالة

وصل منذ قليل نقيب المهن الموسيقية ، الفنان مصطفى كامل الي مقر النقابة لممارسة عمله بشكل طبيعي بعد تراجعه عن الاستقالة التي لوح بتقديمها في الفترة الأخيرة.

مصطفى كامل يتراجع عن قرار استقالته

وتراجع الفنان مصطفى كامل، عن قرار استقالته من منصب النقيب العام للمهن الموسيقية، بعدما توجه له أعضاء مجلس إدارة النقابة واقنعوه بالعودة إلى منصبه مرة أخرى.

وعقب انتهاء الجلسة الودية، قرأ مصطفى كامل الفاتحة مع أعضاء مجلس الإدارة، وعاد إلى منصبه مرة أخرى، وقام بتقطيع التورتة التي أحضرها له الأعضاء.

وشهدت الجلسة التي كانت في منزل مصطفى كامل، حضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، من بينهم: (حلمي عبد الباقي، نادية مصطفى، حمادة أبو اليزيد، أحمد أبو المجد، محمد عبدالله، أحمد العيسوي، خالد بيومي، منصور هندي) وأخرون.