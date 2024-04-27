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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك يُراقب دريمز الغاني قبل موقعة كأس الكونفدرالية

جوميز
جوميز

تسلم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا فنيا من معاونيه، قبل مواجهة دريمز الغاني، في إياب الدور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها غدا الأحد، على استاد بابا يارا الرياضي.

وشهد التقرير بعض الملاحظات الخاصة بالمنافس؛ من أجل التدريب عليها خلال مران اليوم الرئيسي؛ استعدادا للقاء الغد أمام دريمز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً  من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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