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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد جريمة طـ.ـفل شبرا الخيمة.. خبير أمن معلومات يحذر من أمر خطير

صدى البلد

علق وليد حجاج خبير أمن المعلومات، على جريمة قتل وسرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة من أجل رفع فيديوهات القتل على إحدى منصات الدارك ويب.

 

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وقال وليد حجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".، :" الإنترنت المظلم ظهر في منتصف التسعينات وبدأت وزارة الدفاع الأمريكية العمل عليه".

أضاف وليد حجاج:" محدش يعرف حد على الإنترنت المظلم ومحدش يعرف هوية أحد ويكون مستخدمه مجهول الهوية ".

وتابع وليد حجاج:" ظهر أبليكيشن في 2008 وهو عبارة عن متصفح مثل جوجل كروم للوصول إلى الإنترنت المظلم لكن هذا التطبيق مغلق في مصر بشكل كامل".

أكمل وليد حجاج:" يوجد على الإنترنت ما يطلق عليها الغرف الحمراء ويدخل عليها ناس تعاني من مرض السادية ومعهم أموال طائلة لمشاهدة جرائم قتل وتعذيب وتشريح مقابل دفع أموال ".

لفت وليد حجاج:" يجب التوعية بمخاطر الإنترنت المظلم في كل مكان لحماية الأبناء والجيل الجديد".

 

خبير امن المعلومات الانترنت الدارك ويب اخبار التوك شو

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