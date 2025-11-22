بعد غياب عامين.. برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو في الليجا بكامب نو

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، على ملعبه “كامب نو”، في الخامسة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة إلى ملعبه التاريخي "كامب نو" بعد غياب دام لحوالي عامين بسبب أعمال التجديد، ومن المقرر أن يستقبل الجماهير بسعة محدودة بحوالي 45 ألف مشجع.



ويتطلع "البلوجرانا" إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي لمطاردة ريال مدريد على صدارة "الليجا"، خاصة وإنه لم يُهزم في آخر ثلاث مباريات خاضها في جميع المسابقات، وجاءت هزيمته الأخيرة بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد الشهر الماضي.



على الجانب الأخر، استعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بعد هزيمتين متتاليتين، ويطمح في تحقيق الفوز في مباراة اليوم



ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يأتي أتلتيك بلباو سابعًا برصيد 17 نقطة.