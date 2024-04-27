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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مهندس بالقاهرة لإدارته شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص

أرشيفية
أرشيفية

ضبط رجال الأمن مهندسا بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بمدينة السلام، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مهندس بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدائرة قسم شرطة السلام أول بدون ترخيص، متخذاً من أعلى سطح أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم مقراً لإدارة وتشغيل الشبكة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تم ضبطه وبحوزته مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع.

واعترف بارتكابه ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأبراج السكنية السلام القاهرة الملكية الفكرية توزيع الانترنت حماية حقوق الملكية شبكة لتوزيع الإنترنت مديرية أمن القاهرة

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