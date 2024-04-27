عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد الصاوي: أحتفظ بـ أرشيفي منذ 35 عاما والرقمنة تخدم توثيق لحظات الفنان الهامة

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي إنه تحمس للمشاركة في مشروع توثيق أرشيف الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوثيق أرشيفه الفني الممتد على مدار ٣٥ عاما.

وأكد خالد الصاوي في تصريحات صحفية، أن العالم كله يسعى للتقدم إلى الأمام، والتفاعل مع التكنولوجيا متواجد منذ سنوات وهو أمر ضروري.


وأوضح خالد الصاوي أن حياة الفنانين معتمدة على الصور والفيديوهات وتوثيق أرشيفهم الفني، وكيف تم استقبال أعمالهم من قبل الجمهور والنقاد.

واستطرد قائلا:"من يوم ما طلعت بقالي ٣٥ سنة  بشتغل ممثل وبحتفظ بكل الجرائد والمجلات وشرائط عفا عليها الزمن".

وأشار إلى أنه كان يحاول أرشفة عمله باستخدام التكنولوجيا لكن مشروع الرقمنة والذكاء الاصطناعي يخدم هذا الهدف بشكل جيد.


تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة  لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.


يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي،  كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

آخر أعمال الفنان خالد الصاوي اخبار خالد الصاوى أفلام خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي تكريم خالد الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

مومياوات وتماثيل.. سقوط موظف بكنز أثري في أسيوط.. صور

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

موضوعات متعلقة

نورتينا وشرفتينا .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى ماجدة الرومي لهذا السبب

كريم فهمي يوجه رسالة لهشام ماجد فى عيد ميلاده

يسرا: عمرو يوسف اللى عرض عليا فكرة فيلم "شقو" والدور مميز

من أجمل اللحظات .. ماجد المصري يعلق على مشاركته بعيد تحرير سيناء

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب

موعد وتفاصيل حفل مروة ناجي فى الأوبرا

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة.. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار رعدية تؤثر على هذه المناطق وتستمر حتى الأحد

تفاصيل جريمة صبي تجارة الأعضاء بشبرا الخيمة.. تفاصيل

اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

دعاء الستر وراحة البال.. كلمات وآيات من القرآن الكريم

2.3 % تراجعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة

خالد الصاوي: أحتفظ بـ أرشيفي منذ 35 عاما والرقمنة تخدم توثيق لحظات الفنان الهامة

فستان مكشوف.. سالي عبد السلام تستقبل الصيف بجلسة تصوير جريئة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ