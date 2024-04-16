خالد الصاوي: درست برج شخصية فؤاد في مسلسل صدفة قبل تجسيده

قال الفنان خالد الصاوي إن ثقته في مؤلف مسلسل صدفة الأستاذ أيمن سلامة دفعته للقبول بدور فؤاد في المسلسل.



وأضاف الصاوي في مقابلة مع برنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة إن دور الكوافير القادم من أصول بسيطة جدا ويصل إلى مستوى رفيع في المجتمع شجعه لتجسيد هذا الدور, إضافة إلى حبكة المسلسل الذي خلص إلى انه لا شيء يأتي صدفة في الحلقة الأخيرة لمسلسل صدفة.



وأوضح الصاوي أنه منذ سنوات اعتاد العمل مع مخرجين ومؤلفين “كويسين” لذلك لم يشغل نفسه في أي خلاف مع مخرج العمل ومؤلفة.



وكشف الصاوي عن استعداداته لتجسيد شخصية فؤاد بأنه عكف على جمع المزيد من المعلومات حول برج الشخصية وتخيل علاقته مع والده حتى يصل للجمهور حالة الشخص الذي لا يكترث إطلاقا بكرامته.