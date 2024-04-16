خالد الصاوي: مصر ثالث أهم دولة تنتج سينما تشاهد خارج حدودها

أشاد الفنان خالد الصاوي بحالة الفن المصري وما يقدمه الفنان المصري رغم الحالة الاقتصاديّة الصعبة التي تشهدها البلاد.



وقال الصاوي مقابلة مع برنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إنه لحسن الحظ لايزال الفن المصري قادر يسند نفسه ويقف على رجليه رغم الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بها.

وثمن الصاوي جهود الدولة في بناء المنشآت والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية رغم ندرة الموارد.



وأضاف: “كويس قوي ان احنا عارفين ننتج وعارفين نعمل افلام سينما”.



ولفت إلى أن الدول التي تنتج أفلاما تشاهد خارج حدودها معدودة وهي امريكا وانجلترا والهند ومصر واحيانا فرنسا، مشيرا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند.