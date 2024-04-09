مسلسل صدفة الحلقة 30.. ريهام حجاج تقيم مع اخواتها والقبض على خالد الصاوي 

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث، وبدأت بذهاب طارق(عصام السقا) بالذهاب إلى صدفة (ريهام حجاج) ليبلغها بحبس غادة وجلال (رشدي الشامي) وأنها انتهت من قصة زواجها هي وجلال بشكل نهائي.

فؤاد (خالد الصاوي) يعترف بأبنته صدفة (ريهام حجاج) بعد إجراء تحاليل الdna وتنتقل بالعيشة فى منزل اخواتها منار وفرح وعمر.

هالة(سلوي خطاب) تتحالف مع أحد رجال مختار (خالد الصاوي) ليعترفوا عليه بأنه قام بقتل معتز (فراس سعيد) وتلقي الشرطة بالقبض عليه بعد أن قام فؤاد بخنقها وهددها بأن مصيرها سيكون نفس مصير معتز (فراس سعيد) ، وتفاجأت هالة أن فؤاد قد قتل معتز، ولكنه بعدما تركها هددته بعدك كتابة أملاكه لصدفة ويذهب فؤاد مع الشرطة ويوصي صدفة بأن تعتني بإخواتها.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز